Иран ограничил работу инспекторов МАГАТЭ

UPDATE: Берлин, Лондон и Париж в совместном коммюнике выразили "глубокое сожаление" после введения в силу ограничений на работу инспекторов.

В Иране вступили в силу ограничения на работу инспекторов МАГАТЭ. Среди прочего, международных наблюдателей лишили доступа к камерам видеонаблюдения на атомных объектах. Однако в Тегеране подчёркивают, что записи будут храниться три месяца — на случай, если США откажутся от санкций.

Это решение Тегеран принял ещё в прошлом году. Тогда не исключалось, что экспертам вовсе придётся покинуть Исламскую республику. Но в конце прошлой недели Иран и МАГАТЭ договорились продолжать инспекции, хоть и ограниченно — благодаря тому, что в Вашингтоне дали понять, что готовы вернуться к выполнению "ядерной сделки".

В Иране приветствовали это заявление, но подчеркнули, что теперь ждут от Вашингтона практических шагов.

Али Рабиеи, официальный представитель правительства Ирана:

"Администрация Байдена отказывается от провальной попытки предыдущей администрации восстановить санкции ООН. Теперь они смягчают неприемлемые ограничения на передвижения иранских дипломатов в ООН. Мы приветствуем эти шаги, поскольку США выбрали конструктивный путь, но одного этого категорически недостаточно".

Иран с 2018 года — с момента выхода США из договорённостей — постепенно отказывается от ограничений, наложенных на него ядерной сделкой. В Тегеране постоянно подчёркивают, что вернутся к соблюдению всех условий, как только свои обязательства начнут выполнять остальные участники договора.