Бакланы объедают венгерских рыбаков

Венгерские рыбаки ополчились на бакланов. Исчезнувший в начале XX века во многих местах Западной Европы вид сегодня находится под охраной ЕС. Его численность растет, и в этом году более 60 тысяч птиц перезимовали в Венгрии.

"Баклан поедает от 500 грамм до килограмма рыбы в день. В менее катастрофичные зимы в Венгрию слетаются примерно 40 тысяч бакланов. Они съедают 3,5 тысячи тонн рыбы. А ежегодный общий улов 700 тысяч венгерских рыбаков, включая любителей, равен 5 тысячам. В этом году каждая вторая рыба пошла на обед баклану", - говорит Ферек Леваи из Межпрофессиональной организации венгерской системы аквакультуры и рыболовства.

Даже в охранных зонах на отстрел птицы действуют квоты. Но рыбаки не справляются.

Речь не только о кошельке, под угрозой - редкие виды рыбы, обитатели естественных водоемах, отмечают они. Большинство хищных птиц охотятся на мелководье, бакланы - прекрасные ныряльщики.

"Птица, которая способна опускаться на глубину в 3 метра и поедает до килограмма рыбы в день - не лучший друг рыболова. А что думают защитники животных?", - интересуется Габор Танач, Euronews.

"Если бы зимы были, как раньше, холодными, птицы с Северного и Балтийского морей направлялись бы прямиком к Средиземному. Они привыкли к избытку рыбы в морях, к избытку рыбы в Венгрии двухсотлетней давности. Вот вам еще один пример влияния человеческого фактора: из-за регулирования речного стока и осушения болот в XIX веке популяция рыбы в Венгрии снизилась в тысячу раз", - говорит Балаж Сендофи, эколог.

Местные рыбаки призывают своих коллег по ЕС совместными усилиями регулировать численность баклана и напоминают: во Франции и Германии проблема стоит так же остро, но там рыбакам возмещают понесенные убытки, и те не спешат отказываться от господдержки.