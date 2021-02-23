В Грузии задержан лидер оппозиции

В Грузии задержан Ника Мелиа, лидер главной оппозиционной партии страны. Когда суд принял решение о его аресте, Мелиа не подчинился и укрылся в офисе своей партии. Полицейские применили слезоточивый газ против сторонников оппозиционера и задержали его.

На прошлой неделе с поста премьер-министра Грузии ушёл Георгий Гахария, заявив, что арест лидера оппозиции приведёт к дестабилизации и политическому кризису в стране.

Новым премьером стал Ираклий Гарибашвили, занимавший до этого пост министра обороны. Он обещал как можно быстрее восстановить в стране порядок и равновесие.

Между тем таким назначением осталась недовольна оппозиция, которая уже несколько месяцев требует проведения в Грузии досрочных парламентских выборов. В правящей партии заявляют, что это исключено.