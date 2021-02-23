Коронавирус: Словакии нужны дополнительные дозы вакцины

На Альбионе, где заражены вирусом свыше четырех миллионов человек, а от КОВИД-19 умерли более 126 тысяч пациентов, жизнь возвращается в обычное русло.

Через 10 дней дети вернутся в школы, в апреле откроются бизнесы, снабжающие товарами и услугами, отнесенными властями к не первой необходимости, следующие два этапа должны быть завершены к июню.

Ослабить ограничения помогла вакцинация - первая инъекция уже получена 17 миллионами жителей королевства.

В Словакии, где зарегистрирован один из самых высоких уровней летальности вируса - свыше 1 200 смертей на один миллион населения - тоже идет вакцинация, но не такими быстрыми, как того требует ситуация, темпами.

Братислава обратилась к партнерам по ЕС с просьбой прислать дополнительные дозы вакцины.

Иван Корчок, министр иностранных дел Словакии: "Препарат уже не поможет тем, кто был заражен вирусом, но он убережет от инфекции других. Поставки дополнительных доз лекарства мы воспримем как поддержку нашего народа, а наша благодарность будет безмерной".

Во Франции, где вирусом заражены свыше трех с половиной миллионов, а умерли больше 84 тысяч жителей страны, на Ривьере в течение двух недель по выходным будет действовать локдаун.

Мэр Ниццы несколько дней назад сетовал, что причина галопирующей пандемии - наплыв туристов во время новогодних каникул: аэропорт принимал до 120 международных рейсов ежедневно.

Что касается закрытия границы с Италией и Монако, то власти считают эту меру трудновыполнимой.