COVID-19 в Европе: взаимовыручка и отсутствие выбора

Жители Загреба выстроились в длинные очереди перед медицинскими центрами. В столице Хорватии стартовала кампания массовой вакцинации против коронавируса. По обещаниям местных властей, до конца этой недели прививку сделают 17 тысяч человек.

Среди тех, кто помогает претворить инициативу городской администрации в жизнь, супруга президента Зорана Милановича. Она эпидемиолог.

"Любая вакцина, без исключения, помогает вам избежать реанимации, аппаратов ИВЛ, летального исхода. Это главное, что мы знаем, главное, о чем стоит сказать. Сделать прививку в интересах каждого", - говорит Мусич Миланович.

Тем временем в Лиссабон прибыла вторая команда военных медиков из Германии. Восемь врачей и 18 медсестёр сменят на посту своих коллег, которые пришли на помощь португальским работникам системы здравоохранения в начале февраля. Острая нехватка медперсонала в стране ощущается с января, когда здесь начало стремительно расти число заражений, в частности, "британским" штаммом коронавируса.

"Солнце и надежда, которыми мы встречаем их, не позволят нам забыть о том, что система здравоохранения все еще нуждается в этой помощи", - говорит Катарина Сарменту-и-Каштру, замминистра обороны Португалии.

А региональное правительство Галисии на северо-западе Испании не оставляет местным жителям выбора: вакцинироваться здесь будут обязаны все 2,7 млн человек. Тем же, кто решится выступить против общих правил, грозит штраф - от тысячи до 60 тысячи евро.