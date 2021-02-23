15 лет за убийство Дафне Каруаны Галиции

Суд на Мальте приговорил к 15 годам лишения свободы одного из обвиняемых в убийстве в 2017 году журналистки Дафне Каруаны Галиции, занимавшаяся расследованиями злоупотреблений во властных кругах страны. Винс Мускат признал свою вину. Ранее он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Данные им показания позволили полиции провести новые обыски и задержать еще троих причастных к делу.

Свою вину по-прежнему не признают братья Диджорджио, которых обвиняют в изготовлении и приведении в действие взрывного устройства в машине журналистки. На скамье подсудимых и бизнесмен Йорган Фенек, предполагаемый организатор преступления. Его имя фигурировало в материалах Дафне о коррупционных связях бывшего премьер-министра Мальты Джозефа Муската.