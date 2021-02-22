В Испании не утихают протесты против ареста Пабло Хаселя

В Барселоне тысячи людей вышли на улицу, чтобы выразить солидарность с рэпером Пабло Хаселем, арестованным на прошлой неделе. Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за песни и твиты, в которых суд усмотрел оскорбление монархии и призывы к терроризму. Акции протеста продолжаются в Барселоне уже пятый день. Их участники выражают возмущение положением дел:

– Я нахожу несправедливым сажать в тюрьму певца, который просто выражал свои идеи с помощью музыки.

– Я считаю, что мы живём в репрессивном и полицейском государстве, и пришла отстаивать гражданские и политические права.

Акция, начавшаяся мирно, позже вылилась в беспорядки и стычки с полицией. Протестующие бросали камни и мусорные баки в стражей порядка, которые преградили путь колонне, направлявшейся к главному полицейскому управлению города. Манифестанты стали возводить баррикады и бить витрины магазинов. Полиция применила слезоточивый газ, несколько участников акции были задержаны. За всё время протестов в стране уже арестованы больше 100 человек.

Ранее испанские власти дали понять, что намерены отменить тюремные сроки за преступления, связанные со свободой слова, но тем временем Хасель продолжает отбывать наказание, а протесты не утихают.