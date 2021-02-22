Ядерная сделка с Ираном: Тегеран ставит условия

Официальный Тегеран заявил в понедельник, что США не имеют права присутствовать на переговорах участников соглашения по ядерной сделке до отмены санкций в отношении исламской республики. Накануне гендиректор МАГАТЭ Гросси собщил, что договоренность с Ираном о временном продолжении инспекций ядерных объектов достигнута.

Визит Гросси в Иран, начавшийся в субботу, был внеплановым, в международном ведомстве объяснили необходимость срочной поездки тем, что Тегеран сообщил МАГАТЭ о намерении ограничить 23-го февраля инспекционную работу.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ: "Прежде всего, мы подтверждаем, что Иран будет и впредь придерживаться всех без исключения пунктов соглашения, как они и поступали до этого. Во-вторых, ввиду вступления в действие нового иранского закона, ограничивающего доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам, мы продолжим мониторинг и необходимые проверки всего, связанного с атомными разработками, в Иране. Наша договоренность распространяется на три ближайших месяца".

В Тегеране пояснили, что мера по ограничению доступа - обратима, если страны, подписавшие ядерную сделку 6 лет назад, выполнят требования Ирана.

Кроме того, иранские руководители утверждают, что не отказываются от сотрудничества с МАГАТЭ и не собирались отменять все инспекции.

Дискуссии будут проводиться в том числе и по вопросам нераспространения ядерного оружия.

В Вашингтоне некоторое время назад объявили о готовности вернуться к переговорам с Тегераном по ядерной программе - заявление сделал помощник Байдена по национальной безопасности Салливан.