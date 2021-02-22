Путин и Лукашенко провели переговоры о союзничестве

Путин и Лукашенко провели переговоры о союзничествеКомментарии
Переговоры без галстуков и регламента, обед, катание лыжах. В понедельник в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Главы России и Беларуси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, процесса интеграции в рамках Союзного государства, борьбы с коронавирусом.
Путин напомнил, что Россия - самый крупный инвестор для Беларуси - в белорусскую экономику, по его словам, вложено свыше четырёх миллиардов долларов.
Товарооборот между странами, по словам российского лидера, упал за время пандемии на примерно 15%, но все равно имеет высокие показатели.
Путин отметил, что Россия уже в феврале-марте направит своему соседу новые партии "Спутника V" , и что Минску переданы технологии его производства.
Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за поставки препарата, пообещав, что к осени в Беларуси появится отечественная вакцина от коронавируса.