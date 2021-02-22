Perseverance поможет в поисках внеземной жизни - Лука Пармитано

Успешная посадка марсохода "Настойчивость" (Perseverance) уже заставила мировое космическое сообщество вновь заговорить о своих самых дерзких мечтах. Собранные аппаратом на Красной планете образцы помогут человечеству ответить на фундаментальные вопросы о существовании внеземной жизни. Об этом в интервью Euronews заявил астронавт Лука Пармитано.

"Сегодня мы точно знаем, что много-много лет назад на Марсе была вода, озера и океаны. Мы считаем, что это могло создать благоприятные условия для развития жизни. Если нам удастся найти следы органических материалов или даже признаки ныне протекающей на Красной планете жизни, это станет великим открытием и поможет найти ответ на важнейший вопрос человечества: возможна ли жизнь где-то еще за пределами Земли?", - говорит он.

Для отправки на Марс человека время еще не пришло. Но космическое сообщество трудится и над новыми программами поближе к дому. Среди них - "Артемида". NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Пармитано отмечает: "Международные космические агентства совсместно работают над общим проектом по возвращанию человека на Луну в ближайшем десятилетии. Европейское космическое агентство занимается постройкой обслуживающего модуля. Он предназначен для дозаправки топливом, обеспечения электроэнергией. Это большой вклад в общее дело".

Всего год назад сам Пармитано вернулся домой после шестимесячного пребывания на МКС. Он признается: этот опыт перевернул его жизнь: "Вы учитесь ценить все то, чего вам так не хватало там. Вы по-новому чувствуете запахи, ощущуете легкий ветерок, соленый вкус морской воды, все эти прекрасные вещи, что окружают нас. Вы учитесь принимать их не как должное, а как великий дар".

Астронавт призывает людей ценить жизнь во всех ее проявлениях и оберегать родную планету.