В Лионе фермеры протестуют против школьного меню без мяса

Козы, коровы, тракторы - в самом центре Лиона возникла мини-ферма. Французские сельхозработники протестуют против решения местных властей ввести в школьных столовых меню без мяса. "Ослабленные дети окажутся легкой добычей коронавируса", - заявляют они.

В мэрии парируют: кормить несовершеннолетних яйцами и рыбой не перестанут, сама же мера вводится лишь на короткий срок и в соответствии с новыми требованиями национального минздрава. Отныне расстояние между детьми в столовой должно составлять не менее двух метров. Во избежание столпотворения и чтобы у школьников хватало времени на еду, было принято решение об оптимизации обслуживания и введении единого меню.

И так пострадавшие из-за пандемии и закрытия ресторанов фермеры уверены: коронавирус - лишь повод для победивших на прошлогодних муниципалных выборах "зеленых". Глава МВД Жеральд Дарманен заявляет и о дискриминации детей из неблагополучных семей, которым поесть мясо удается только в школе. Фермеры выступают против навязывания им "вегетарианской идеологии".

"С начала кризиса мы провели большую работу на местном уровне для того, чтобы поставлять больше мяса в эти столовые. В результате, доля местной продукции в меню детей увеличилась. К сожалению, решение властей переломит наметившуюся тенденцию. А что касается растительных белков, в этом вопросе мы зависим от импорта. Если их потребление французами вырастет, вырастет и импорт, особенно из стран Латинской Америки. А значит, воздействие на окружающую среду будет еще более значительным. Это просто абсурд", - говорит лидер профсоюза FDSEA Паскаль Жирэн.

Нынешний мэр Лиона Грегори Дусе напоминает: идентичную меру под конец первого общенационального карантина ввел в городе и его предшественник, представитель правящей партии, Жерар Колонн. Тогда данное решение не наделало столько шума.