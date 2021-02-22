Посол Италии убит в результате вооружённого нападения в ДРК

В результате вооружённого нападения на конвой ООН в Демократической республике Конго убит посол Италии Лука Аттанасио. Это подтвердили в Риме. Вместе с ним, по официальным данным, погиб по меньшей мере один сотрудник полиции. Отмечается, что дипломат передвигался в автоколонне Всемирной продовольственной программы.

Группа автомобилей была обстреляна в районе города Гома недалеко от границы с Руандой. Посла доставили в местную больницу, где он скончался от полученных ранений.

Лука Аттанасио возглавлял итальянскую дипломатическую миссию с конца 2019. Конголезские издания отмечают, что он мог быть главной целью нападавших, которые пытались взять дипломата в заложники.