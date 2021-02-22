Греция ратует за вакцинный паспорт

За несколько месяцев до открытия туристического сезона Греция стала одной из первых в Европейском Союзе выдавать вакцинные паспорта. Цель - облегчить жизнь желающим путешествовать.

Предполагается, что к лету немалая часть населения континента и даже мира уже будет привита от коронавируса. Греческое правительство надеется, что такой документ будет применяться по крайней мере в странах-членах ЕС.

Кириакос Пьерракакис, министр цифрового управления Греции:

"Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уже представил наше предложение на европейском уровне. Сертификат должен использоваться как инструмент упрощения, а не дискриминации. Предложение акцентировано на пересечении границ. __То есть когда вы пересекаете границу, чтобы попасть в другую страну, вас ждет тест или даже режим самоизоляции на несколько дней. А если вы были вакцинированы, то всё будет проходить проще и быстрее. Для примера, можно представить отдельную очередь к стойке регистрации для вакцинированных в аэропорте".

Первые вакцинные паспорта начали выдавать в прошлую пятницу. На сегодняшний день в Греции насчитывается 55 тысяч их обладателей. Документ выдаётся при получении второй дозы препарата.

Фэй Дулгкери, корреспондент Euronews: "Помимо вопросов касательно применения этих паспортов, есть также вопросы технического характера. Как сделать так, чтобы каждая страна признала сертификаты юридически? Что в них должно быть написано? Это предполагает унификацию на уровне государств-членов Евросоюза".

Кириакос Пьерракакис, министр цифрового управления Греции:

"Особенно в том, что касается пересечения границы, мы очень оптимистично настроены. Мы думаем, что предложение будет принято. Ведь в противном случае, мы окажемся в абсурдной ситуации. Когда даже привитый от коронавируса будет обязан всё равно проходить тестирование на наличие инфекции. А ведь эти тесты пригодились бы другим".

Так или иначе, греческая инициатива привлекает интерес других стран. А значит, двусторонние соглашения о признании вакцинных паспортов могут увидеть свет в ближайшем будущем.