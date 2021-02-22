На Кипре встревожены гибелью нескольких десятков фламинго

Зимовка розовых фламинго на одном из крупнейших в Европе соленых озер - Ларнаке - для многих туристов была поводом побывать на Кипре, тем более, что не без оснований фламинго считают крылатым символом острова.

Однако популяция этих великолепных птиц находится под угрозой. Дело в том, что питаются фламинго, как киты - отфильтровывая рачков и водоросли, а также речную гальку, которая помогает им с пищеварением. Поскольку на озере разрешена охота, то иногда вместо гальки в желудок фламинго попадает ружейная дробь.

Мартин Хелликар, директор НКО BirdLife, встревожен: "Смотрите, мы находим дробь очень часто, хотя правилами специально оговаривается, что вести охоту можно лишь вблизи озера, а не на его побережье. Отсюда и проблемы, и птицы гибнут".

Запрет на охотничьи дробовики, если они применяются вблизи водоемов - ареалов для пернатой дичи - в ЕС вступил в силу несколько недель назад.

Активисты говорят, что в этом сезоне они нашли почти сто погибших птиц. Всего на озере зимует не менее 15 тысяч розовых фламинго.