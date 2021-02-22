COVID-19: прививайся, если хочешь быть здоров!

В США смертность от COVID-19 превысила 511 тысяч человек, это почти на сто тысяч больше, чем цифра людских потерь на полях сражений Второй мировой войны.

Коронавирусом заражены свыше 28 миллионов жителей страны.

Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Калифорнии - самом богатом и в самом густонаселенном штате.

В Австралии, где проживает свыше 25 миллионов человек, статистика следующая - почти 29 тысяч инфицированных, а умерших от COVID-19 за год пандемии - 909.

В числе первых, кто получил вакцину, предохраняющую от заражения коронавирусом, был и премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Он, в частности, сказал: "Препарат безопасен, так что присоединяйтесь к прививочной кампании, чем организованнее мы пройдем этот этап, тем быстрее мы вернемся к прежней жизни".

Первыми инъекции получат медики, сотрудники домов престарелых, социальные работники, кто по долгу службы имеет большое количество контактов, в том числе и с теми, кто находится к группе риска.

В России, ставшей первой страной, зарегистрировавшей три противокоронавирусных вакцины, прививка теперь доступна и бездомным. Инициатива петербургских волонтеров была одобрена городскими властями, и несколько десятков человек получили инъекции лекарственного препарата.

В секторе Газа власти Палестинской автономии решили для прививочной кампании использовать российский Sputnik V.

Первый груз медикамента получили в начале февраля.

Палестина - участник программы COVAХ.

В общей сложности в ее рамках на первом этапе страны - не обязательно бедные, в списках ООН значатся и Новая Зеландия, и Монако - должны получить 337 миллионов доз лекарственных профилактических препаратов.