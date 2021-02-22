Пандемия в ЕС: власти действуют осторожно

"Национального локдауна не будет," - обещали власти Франции ещё несколько недель назад. Но в понедельник было объявлено о введении частичного карантина на юге страны - в департаменте Приморские Альпы.

В его административном центре - Ницце - и окрестностях число заражений в три раза превосходит средний показатель по стране. Выходные в ближайшие две недели жители региона проведут сидя по домам.

Бернар Гонзалес, префект департамента Приморские Альпы: "В эти выходные и следующие перемещения в муниципалитетах прибрежной зоны будут запрещены. Ограничения вступят в силу в пятницу в 18.00 и будут действовать до 6 утра понедельника".

В Германии, напротив, - ограничения ослабляют: вирус медленно, но отступает.

После двух месяцев локдауна открыли двери детские сады и начальные школы - не во всех, но в большинстве федеральных земель.

Аня Неслинг, учительница начальной школы:

"Я так рада, что сегодня дети вернулись в школу. Они так долго сидели дома. И для родителей это стало огромным испытанием. Мы очень рады, что наконец-то возобновляем работу".

Первые плоды своей прививочной кампании начали пожинать в Великобритании.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Мы идём по дороге, которая, как я надеюсь и верю, с односторонним движением и приведёт нас к освобождению. Это стало возможным благодаря ускорению темпов вакцинации".

Премьер-министр анонсировал постепенный выход страны из карантина - одного из самых жёстких в Европе. Согласно плану, через две недели британские дети вновь сядут за школьные парты. Людям разрешат собираться в компаниях. В апреле откроются рестораны, магазины, салоны красоты. А в мае - зрители смогут вернуться в кинотеатры и на стадионы.