КНР призывает США нормализовать отношения

Ответственность за сложности в отношениях между США и Китаем несёт администрация бывшего американского президента Дональда Трампа. С таким заявлением выступил китайский министр иностранных дел Ван И. Он призвал США отменить введённые в последние годы торговые ограничения, а также выступил против вмешательства Вашингтона в вопросы, касающиеся Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета:

– Мы не намерены бросать вызов Соединённым Штатам или заменять их. Мы готовы к мирному сосуществованию с ними и общему развитию. Надеемся, что и США будут уважать основные интересы Китая, его национальное достоинство и право на развитие. Настоятельно призываем США прекратить поддерживать ошибочные слова и действия сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня или Гонконга.

Два года назад в Гонконге начались массовые антиправительственные выступления, которые были поддержаны США. Это вызвало серьёзное недовольство у китайских властей, расценивших такую позицию как вмешательство в свои внутренние дела.