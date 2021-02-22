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Республика Конго

Расследование: убийство посла Италии в ДРК

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 Мария Горковская
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Расследование: убийство посла Италии в ДРК
Авторское право  Justin Kabumba/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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За убийством посла Италии Луки Аттаназио при нападении на конвой ООН в Демократической Республике Конго может стоять экстремистская повстанческая группировка "Демократические силы за освобождение Руанды". Об их неудавшейся попытке захватить дипломата в заложники заявляет министерство внутренних дел и безопасности ДРК.

Очевидец рассказывает, как все произошло: "Они попали в посла, сразу выстрелили в водителя и сотрудника охраны, который скончался тут же. Вскоре Вооружённые силы Демократической Республики Конго прибыли на место, они вытащили посла и сумели доставить его в отделение реанимации больницы в городе Гома".

Спасти Аттаназио и его охранника не удалось. О судьбе еще троих пассажиров автомобилей ООН до сих пор ничего не известно.

На территории ДРК группировка бывших повстанцев-хуту живет за счет грабежа местного населения. Ее конечная цель - свержение нынешнего правительства Руанды.