Баррикады в центре Барселоны

Пятая ночь протестов в Испании против заключения в тюрьму рэпера Пабло Хаселя вновь обернулась столкновениями манифестантов с полицией. В центре Барселоны демонстранты забрасывали полицейских бутылками и камнями, разбивали витрины магазинов, опрокидывали мотоциклы, жгли мусорные контейнеры и возводили барриккады. Стражи порядка применили дубинки и резиновые пули.

Крупные беспорядки произошли также в Таррагоне, Льейде, Памплоне и других городах. Но к насильственным действиям там, как и в Барселоне, были причастны лишь небольшие группы из тысяч протестующих, выступающих против законов, которые были применены для преследования рэпера.

Хасель был арестован во вторник. Его приговорили к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление испанской монархии и восхваление терроризма в его песнях. С тех пор в ходе беспорядков в разных городах страны были задержаны около 90 человек, более 100 получили ранения.

Арест рэпера многие восприняли как наступление на свободу слова. Власти призывают граждан к спокойствию, отмечая, что ее защита ни в коем случае не оправдывает разрушения собственности, запугивания других людей и нанесения ущерба бизнесу, и без того немало пострадавшему от кризиса, вызванного пандемией.

Еще до задержания Хаселя правительство объявило о намерении изменить закон, предусматривающий тюремное заключение за преступления, связанные со свободой слова. Однако это обещание, без четкого графика изменений, не помогло предотвратить рост социальной напряженности.