Лазурный берег готовится к новому локдауну

Ницца, главный город Лазурного берега Франции, из-за резкого роста числа заболевших готовится к новым ограничениям, связанным с коронавирусной пандемией. По последним данным, здесь заразились 700 человек на каждые 100 тысяч жителей – это в три раза больше, чем в среднем по стране.

В качестве ответной меры французское правительство рассматривает два варианта: ужесточение в департаменте Приморские Альпы комендантского часа, который сейчас во всей Франции начинается в 6 часов вечера, или введение обязательной самоизоляции всех жителей департамента на выходных. За последний вариант выступают мэр Ниццы Кристиан Эстрози и депутат от Приморских Альп Эрик Сьотти.

Решение об ослаблении или ужесточении ограничительных мер в масштабах всей Франции будет принято не ранее, чем через неделю. Пока министерство здравоохранение оценивает ситуацию с распространением инфекции к в целом не очень благоприятную. за последние сутки во Франции было выявлено 22 046 новых случаев заражения коронавирусом.