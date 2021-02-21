Извержение вулкана Этны на Сицилии

Вулкан Этна на Сицилии извергается уже четвертый раз за последние четверо суток. Потоки лавы вырываются из одного из его кратеров, расположенных в юго-восточной части горы. Облако пыли распростерлось на несколько километров. Этна – самый высокий вулкан в Европе; его средняя высота – 3295 метров над уровнем моря, но она колеблется от извержения к извержению.