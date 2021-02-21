В оранжерее Кембриджа расцвела "царица ночи"

Один раз в год цветёт "царица ночи". За редким событием впервые наблюдали в ботаническом саду Кембриджского университета.

Это растение - амазонский кактус с научным названием "селеницереус" Его цветение обычно длится 12 часов. Бутон начинает раскрываться на закате, а с восходом солнца вновь закрывается, потому кактус называют также "лунным цветком".

Тот, что растёт в оранжерее Кембриджа, распустился на несколько часов раньше. От цветка диаметром 28 сантиметров исходил сладкий аромат. К утру он стал горьким. .

Алекс Саммерс, директор оранжереи:

"Это и правда потрясающе. Это один из тех моментов, когда вы вроде как ждёте этого события, видели какие-то изображения. Но в итоге это превосходит все ожидания".

В оранжерее вели прямую трансляцию цветения - за удивительным спектаклем с "царицей ночи" в главной роли наблюдали и тысячи зрителей.