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мир

США открывают двери мигрантам

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 Вероника Доваль
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США открывают двери мигрантам
Авторское право  Emilio Espejel/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Первые группы просителей убежища из десятков тысяч людей, которые ожидают решения американских властей на территории Мексики, пересекли границу США. Многие буквально ночуют у разделительной стены, рассчитывая на такую же участь.

Это первый этап радикальных иммиграционных реформ администрации Джо Байдена, решившей положить конец трамповской программе, в соответствии с которой просители убежища в США были вынуждены по несколько месяцев ждать судебных слушаний в Мексике.

Теперь американские власти будут работать с правительством Мексики и международными организациями. Мигрантам будут помогать с виртуальной регистрацией, делать тесты на коронавирус и переправлять через границу. Возможность переехать в США и уже там ожидать рассмотрения заявлений получат только те мигранты, которые начали официальную процедуру.

На прошлой неделе новый президент США прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Он заявил, что не допустит траты на это средств американских налогоплательщиков. А в четверг демократы обнародовали законопроект, касающийся плана Байдена по предоставлению гражданства 11 миллионам иммигрантов без документов, уже проживающих в Соединенных Штатах.