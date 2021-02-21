Собачья жизнь во время локдауна

Локдаун - проблема не только для двуногих, но и для их домашних животных. Казалось бы, хозяин - дома, больше времени проводит с питомцем и заодно экономит на услугах выгульщиков и догситтеров. Однако не все так просто, твердят их они.

Сотрудники одной из кинологических организаций Лондона, сетуя на падение спроса во время пандемии, предупреждают: режим изоляции грозит четвероногим поведенческими расстройствами.

Кендра Торган, профессиональная выгульщица собак:

"У тех наших собак, которые прекращают прогулки в стаях, дома начинаются проблемы с поведением. Их владельцы возвращаются ко мне и говорят: нам нужна помощь с воспитанием, он нас не слушается. Или: он кусается, напал на одного из наших детей".

Специалисты говорят: хорошо, когда хозяин уделяет больше времени своей собаке во время локдауна. Но что будет по его окончании? Хвостатые очень чувствительны к переменам, - уверяют кинологи.

Натали Ингхэм, глава кинологической организации Battersea Dogs and Cats Home:

"Допустим, владелец планирует вернуться на работу, когда закончится локдаун, а потом намерен обратиться к нам. А лучше было б, если бы он пользовался услугами выгульщиков и находясь дома. Чтобы сохранить повседневный распорядок и чтобы не было слишком много резких изменений для собаки после".

Потому что как и у нас, у наших питомцев тоже есть свои привычки.