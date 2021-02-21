Иран провел переговоры с МАГАТЭ

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился в Тегеране с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. На встрече обсуждался допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты исламской республики, который, согласно решению иранского парламента, должен быть ограничен с 23 февраля.

Доступ ко всем ядерным объектам Ирана МАГАТЭ получило в 2015 г. в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Но после выхода из соглашения США и введения новых антииранских санкций, Тегеран заявил, что не будет выполнять все пункты плана в одностороннем порядке. В интервью иранскому англоязычному каналу PressTV Джавад Зариф возложил ответственность за невыполнение соглашения 2015 г., но и на европейские страны, которые фактически присоединились к антииранским санкциям.

О готовности вернуться к переговорам с Тегераном по ядерной программе заявил помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. В распространенном ранее заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, США и Франции говорится, что эти страны заинтересованы в консультациях по ядерной программе Ирана с участием России и Китая.