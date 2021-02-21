Новак Джокович победил Даниила Медведева в финале Australian Open

Рождения нового чемпиона турнира "Большого шлема" не случилось. Россиянин Даниил Медведев проиграл в финале Australian Open действующему чемпиону турнира и первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Джокович сразу повел с брейком, однако Медведев в первой партии сумел отыграться, и затем равная борьба продолжалась до 12-го гейма, на подаче российского теннисиста. Здесь, однако, Джокович великолепно сыграл на приеме, заработал тройной сет-пойнт и реализовал его с третьей попытки.

Вторую партию Медведев начал с брейка, однако затем его сербский соперник окончательно перехватил инициативу, заиграл мощно и точно, заставляя россиянина часто ошибаться.

Итоговый счет 7:5, 6:2, 6:2, для Джоковича это уже 18-я победа на турнирах "Большого шлема". Больше титулов - по 20 - только у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Для Медведева это второй выход в финал "Шлема", и вторая неудачная попытка завоевать главный теннисный трофей.