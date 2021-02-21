Дом для беженцев спасает его бывший обитатель

Ещё не высохла краска на фасаде, в разгаре ремонт в этом здании, которое скоро своим домом будут называть приехавшие в австрийский Баден беженцы. Его владелец - Сухдип Сингх, подростком покинувший родную Индию, - сам провёл здесь несколько лет своей жизни вместе с другими детьми-мигрантами.

Дом был построен на средства австрийского актёра и режиссёра с еврейскими корнями Отто Таузига и находился в ведомстве НПО, которая недавно выставила его на продажу. Чтобы спасти здание от застройщиков, Сухдип решил его купить.

Сукхдип Сингх, владелец здания:

"Если бы покупатель не имел никакого отношения к Отто Таузигу, то эта глава исчезла б из истории этого здания и памяти. Так что для меня это был эмоциональный момент. Я создам в этом доме нечто прекрасное".

Именно пример актёра, который помог сотням мигрантов, в том числе из Индии, по словам нашего героя, и вдохновил его на этот поступок.

Теперь на здании висит табличка с именем Лауры Гатнер - погибшей от рук нацистов бабушка Таузига.

Для оплаты взятого на покупку кредита, герой нашего сюжета планирует сдавать часть квартир в аренду. В остальные уже этой весной заедут семьи беженцев.