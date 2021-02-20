Марсоход "порвал" аварийные планы

Марсоход "Настойчивость", сфотографированный с подвесной системы за секунды до посадки: одна из первых цветных фотографий, полученных и обработанных в НАСА в рамках этой программы. В ЦУПе пришли от неё в восторг и говорят, что она войдет в число исторических космических снимков, вроде "Голубого шарика", "Восхода Земли" или "Столпов творения". Посадка марсохода прошла настолько хорошо, что руководитель программы Томас Цурбухен порвал и выкинул схемы действий, разработанные на случай аварий и отказов.

На новом марсоходе рекордное число камер — 25 штук. Значительная их часть, правда, служит прикладным задачам самого ровера — ищет препятствия на пути, например.

"Настойчивость" должна настойчиво искать следы жизни на Марсе. В отличие от предыдущих марсоходов, теперь эта задача — главная. Другие роверы показали, что жизнь на Красной планете вполне могла существовать, хоть и в далёком прошлом.

Предполагается, что в кратере, куда сел аппарат, около трёх миллиардов лет назад существовало озеро с питающей его рекой. Марсоход будет брать пробы грунта. В 2026 году планируется отправить на Марс ещё один аппарат, который заберёт у марсохода эти образцы и доставит их на Землю.