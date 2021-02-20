Суд признал Навального виновным

Московский суд признал виновным оппозиционера Алексея Навального по делу о клевете на ветерана, приговорив его к крупному штрафу. Суд также направил на проверку в Следственный комитет высказывания Навального в адрес судьи и прокурора, которые счёл оскорбительными. Оппозиционер вины не признал, о чём заявил в своём последнем слове:

– Вы этим процессом, цель которого понятна совершенно, вы реально унизили, оскорбили вот этих всех ветеранов в десять раз вообще просто хуже, чем вы всё делали до этого. Вы реально унижали достоинство, использовали человека как куклу, как абсолютную куклу. Вот когда он то хочет выступать, то не хочет выступать, да вы просто открыто подписываетесь за него. За это за всё вы будете гореть в аду.

Ранее суд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального, признав законной замену условного срока реальным по делу «Ив Роше». Говорит прокурор Екатерина Фролова:

– Ещё в 2016 году им было допущено более десяти нарушений, это точно. И они уже также являлись основанием для отмены условного срока и исполнения наказания, которое было назначено в виде реального лишения свободы.

Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального, уже заявил, что намерен обжаловать приговор, вынесенный по делу о клевете, а также подать кассационную жалобу на решение суда о замене условного срока на реальный.