Ниццу ждут новые ограничения на передвижение

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран посетил Ниццу, в которой наблюдается резкий прирост числа заражений коронавирусом. По его словам, в ближайшие двое суток будет принято решение о введении в этом городе на Лазурном берегу Средиземного моря дополнительных ограничений на передвижение жителей:

«В этом городе наблюдается самое высокое число заражений коронавирусом в нашей стране. Я могу сказать, чтобы резюмировать, что каждый день в Ницце ковидом заболевают 500 человек. Это много. Необходимо принять дополнительные меры, кроме комендантского часа и других ограничений, которые уже действуют в Ницце, как и во всей остальной Франции».

В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса «Ковивак», она разработана Центром имени Чумакова. Запуск масштабной вакцинации «Ковиваком» планируется весной.

В Португалии, где зарегистрирован самый высокий процент заразившихся и умерших от коронавируса в Европе, группа из четырех волонтеров каждый день оказывает помощь медикам, работающим в палатах с коронавирусными больными, привозя им еду, холодные и горячие напитки, средства личной гигиены.

Правительство Великобритании объявило в субботу, что с начала следующего месяца обитателям домов престарелых будет разрешено прикасаться к одному из своих родственников. Сейчас они могут общаться со своими родственниками только через защитное стекло.

В Новой Зеландии стартовала вакцинация от коронавируса. Первыми прививку получают пограничники и персонал карантинных гостиниц.