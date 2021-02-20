Год назад был выявлен первый случай ковида в Европе

Ровно год назад в больнице города Кодоньо на севере Италии был выявлен первый в Европе пациент, заразившийся коронавирусом. С тех пор местные жители научились жить в новых условиях и свыклись с ними. На городских улицах, надолго опустевших, вновь оживлённо, но люди не теряют бдительности:

– По сравнению с прошлым годом мы теперь с большой осторожностью воспринимаем всё, что касается ковида. Это коренным образом всё изменило, и мы не можем больше жить нормальной жизнью, как прежде.

– На нас обрушилось настоящее цунами, атомная бомба, метеорит – нечто невообразимое, – говорит Франческо Пассерини, мэр Кодоньо. –Но мы не потерпели поражения, не были сметены. Потому что, благодаря единству, силе сообщества, взаимовыручке – всем этим скромным, если брать по отдельности, усилиям, мы смогли противостоять чему-то значительно большему, чем мы сами.

Карантинные меры в Ломбардии, а затем во всей стране были введены лишь спустя 15 дней после обнаружения первого заразившегося. Сегодня многие задаются вопросом, не слишком ли поздно было это сделано. Жертвами болезни в Италии за год стали почти 100 тысяч человек.