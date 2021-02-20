Умер скульптор Артуро Ди Модика – создатель «Атакующего Быка»

Итальянский скульптор Артуро Ди Модика, изваявший знаменитую статую «Атакующего Быка» в Нью-Йорке, скончался в своем доме в городе Виттория на Сицилии. Ему было 80 лет. Согласно официальному заявлению властей города, смерти предшествовала продолжительная болезнь.

3200-килограммовая бронзовая статуя была установлена в 1989 г. в парке Боулинг-Грин в Финансовом квартале Нью-Йорка и призвана символизировать напористость финансистов, торгующих на фондовой бирже. Она стала одной из самых популярных туристических достопримечательностей Нью-Йорка.

В 2010 г. ди Модика установил похожую статую в Шанхае, на набережной Вайтань. Также как и его нью-йоркский собрат «Шанхайский Бык» привлекает толпы туристов.