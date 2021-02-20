В Алжире освобождены политзаключённые

Около 30 политических заключённых освобождены в Алжире в пятницу вечером. Они были арестованы за участие в массовых протестах, начавшихся в стране два года назад. Среди освобождённых – известный журналист-оппозиционер Халед Драрени:

– Благодарю всех, кто проявил с нами солидарность как в Алжире, так и за рубежом, кто поддержал нашу борьбу как свободных и независимых журналистов, задержанных за то, что они выражали своё мнение. Мы будем свободны, лишь когда освободятся все заключённые.

По данным СМИ, власти страны намерены вскоре выпустить из тюрем ещё 25 активистов, сторонников оппозиционного движения «Хирак». Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что пошёл на этот шаг, стремясь успокоить обстановку в стране. Он объявил также о перестановках в кабинете министров и роспуске парламента, призвав к проведению досрочных выборов.

Несколько дней назад в городе Херрата на севере страны, где зародилось движение «Хирак», прошёл крупный митинг. Он был приурочен ко второй годовщине начала массовых протестов, в результате которых бывший президент Абдель Азиз Бутефлика ушёл в отставку.