Доклад ООН: 2021 год - решающий для планеты

Человечество делает Землю все более непригодной для жизни планетой из-за климатических изменений, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды. И крайне важно уже в этом году кардинально изменить взгляд на общество, экономику и повседневную жизнь, говорится в новом докладе ООН, вышедшем в четверг. В отличие от предыдущих отчетов, на этот раз ООН дает конкретные рекомендации касательно необходимых изменений.

2021 год - решающий для планеты. Еще не поздно все поменять, но мы должны уже сейчас быть уверены в том, что сможем не только обеспечить условия для резкого снижения выбросов в течение ближайшего десятилетия, но и создать новую среду для сохранения биоразнообразия, а также принять ряд серьезных мер для уменьшения загрязнения. Я имею в виду, что это действительно решающий год. Антониу Гутерреш Генеральный секретарь ООН

Название этого 168-страничного доклада - "Примирение с природой". И его ведущий автор сэр Роберт Уотсон предупреждает: "Наши дети и внуки унаследуют мир экстремальных погодных изменений, повышения уровня моря, резкой гибели растений и животных, отсутствия продовольственной и водной безопасности и увеличения вероятности будущих пандемий".