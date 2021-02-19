Не все "биоразлагаемые" пакеты биоразлагаются

Наша планета страдает от последствий века пластика. Он изменил наш образ жизни, но мы не можем разобраться с его негативным наследием. Сейчас многие из нас стараются выбирать лучшие альтернативы.

Тадг Энрайт, Euronews: "Все чаще пластик описывают как биоразлагаемый или компостируемый, но это не значит, что теперь с его утилизацией нет никаких проблем".

Имоджен Нэппер, исследователь: "Когда я слышу слово "биоразлагаемый", для меня это как яблоко, от которого через пару недель ничего не останется".

Имоджен провела испытания, чтобы проследить, как различные пластиковые пакеты разлагаются в разных условиях.

Имоджен Нэппер: "Мы закопали их в землю, погрузили в море, вывесили снаружи - и не все пакеты полностью исчезли во всех средах. У нас было несколько биоразлагаемых пакетов, которые действительно исчезли в океане, но не всегда в почве. Наше исследование показало, что через три года большинство из этих пакетов все еще можно было загрузить покупками".

У представителей индустрии биопластиков биоразлагаемость этих пакетов вызвала вопросы.

Хассо фон Погрелль, управляющий директор European Bioplastics: "Один из них был заявлен как биоразлагаемый, но это не так. Другой был точно обозначен как компостируемый. И на самом деле он показал себя очень хорошо и даже разлагался в воде и почве, хотя был сертифицирован к биоразложению только на специальной установке для компостирования".

Другими словами - компостируемые и биоразлагаемые пакеты не одно и то же.

Имоджен Наппер: "Значительную часть таких пакетов нужно отправить в конкретное место, чтобы их переработать - это может быть промышленный компостер, где из-за высокой температуры и высокой влажности происходит полное разрушение".

У некоторых из нас есть возможность складывать пищевые отходы в специальный контейнер.

Euronews: "Но там, где я живу, нам говорят не класть туда ничего, кроме пищевых отходов. Никаких компостируемых пластмасс".

Хассо фон Погрелль: "Многие предприятия по компостированию не знают, что эти пластмассы действительно биоразлагаются достаточно быстро, чтобы их можно было перерабатывать вместе с пищевыми отходами. Поэтому, чтобы быть уверенными, что пластик вообще не попадает в их установки для компостирования, они часто говорят, что совсем его не принимают".

Euronews: "Как мы можем понять, действительно ли эти материалы разрушатся?"

Хассо фон Погрелль: "Маркировка - это первое, что нужно изучить, чтобы понять, что это на самом деле. Это может быть этикетка в виде саженца European Bioplastics или еще два знака органов по сертификации. Впрочем, это не исключает возможности того, что эти знаки могут также неправильно использовать".

И есть еще одно золотое правило.

Хассо фон Погрелль: "Ни в коем случае нельзя выбрасывать пластик в окружающую среду, как бы хорошо он ни разлагался, ведь ни один пластик не является частью природы".