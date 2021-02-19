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Россия

Финальные испытания российской вакцины "Спутник Лайт"

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 Daria Ivanova
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Вакцинация препаратом "Спутник-V"
Вакцинация препаратом "Спутник-V"   -   Авторское право  Natacha Pisarenko/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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В четверг начались междунродные клинические исследования новой российской вакцины "Спутник Лайт", уже прошедшей первые фазы испытаний. Разработанный в Институте им. Гамалеи препарат, в отличие от "Спутника V", предполагает единственную инъекцию, иммунитет начинает формироваться через неделю и достигает максимума месяц спустя. Антитела остаются активными в течение 4-5 месяцев. Предполагаемая эффективность новой вакцины - до 85 процентов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, российская часть исследований пройдет в столице на базе десяти городских поликлиник. "Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию "Спутником V" и не имеет других противопоказаний", - пишет в своем блоге градоначальник.

Вакцина разрабатывается на экспорт как временное решение для стран, переживающих пик коронавируса. Россия же продолжит использование "Спутника V" в качестве основного препарата.