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Сербия

Патриарх Сербский Порфирий вступил на престол

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 Надежда Дрямина
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Новый сербский Патриарх Порфирий
Новый сербский Патриарх Порфирий   -   Авторское право  Darko Vojinovic/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Новый патриарх Сербский Порфирий вступил на престол. Интронизация прошла в пятницу в соборном храме Архангела Михаила в Белграде.

Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий был избран 46-м предстоятелем Сербской православной церкви в четверг. Церковные иерархи страны выбрали трёх кандидатов, патриарха из которых определил "апостольский жребий".

Новый глава СПЦ - в миру Первослав Перич родился в 1961 году в Сербии. Монахом стал в 23 года. Окончил Богословский факультет Белградского университета, получил степень доктора богословия в университете Афин. Владеет четырьмя языками, включая русский.

Его предшественник - патриарх Ириней - умер 20 ноября прошлого года от коронавируса.