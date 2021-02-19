Новый патриарх Сербский Порфирий вступил на престол. Интронизация прошла в пятницу в соборном храме Архангела Михаила в Белграде.

Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий был избран 46-м предстоятелем Сербской православной церкви в четверг. Церковные иерархи страны выбрали трёх кандидатов, патриарха из которых определил "апостольский жребий".

Новый глава СПЦ - в миру Первослав Перич родился в 1961 году в Сербии. Монахом стал в 23 года. Окончил Богословский факультет Белградского университета, получил степень доктора богословия в университете Афин. Владеет четырьмя языками, включая русский.

Его предшественник - патриарх Ириней - умер 20 ноября прошлого года от коронавируса.