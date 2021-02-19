Беспорядки охватили Испанию

В целом ряде городов Испании продолжаются акции протеста против задержания рэпера Пабло Хаселя, осужденного по обвинению в восхвалении терроризма и оскорблении короны. В четверг мирные манифестации вновь переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Арест рэпера, который на этой неделе начал отбывать 9-месячный срок в тюрьме, вызвал жаркие дебаты по поводу ограничений свободы слова в стране. Тем временем стало известно, что суд Льейды подтвердил приговор Хаселю по другому делу за воспрепятствование правосудию и угрозы - два с половиной года тюрьмы. Рэпер может обжаловать это решение в Верховном суде.

"Если какое-либо из злодеяний, о которых сейчас говорят, осуществляется, то, конечно, необходимо принимать меры. Но песни, высказывания, письменные работы нельзя осуждать, иначе мы погрузимся в репрессии, а это ни к чему хорошему не приведет", - говорит юрист Борха Серра.

"Без бунта ничего не добьешься. Нам всегда говорят, что городская уличная мебель очень важна, даже гораздо больше, чем наше мнение. Но мы выступаем за наши свободы, и мусорный контейнер не имеет большей ценности, чем жизнь, он не имеет большего смысла", - считает эта студентка.

Рэпер Пабло Хасель должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды. Во вторник силовикам удалось его арестовать, и он был отправлен в тюрьму.