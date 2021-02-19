Успешная посадка и первые фото с Марса

Успешная посадка и первые фото с МарсаКомментарии
Напряженное молчание на Земле: ученым остается только наблюдать за мониторами в ожидании новостей с Красной планеты. И, наконец, всеобщее ликование – американский марсоход Perseverance – в переводе на русский "Настойчивый" - оправдал свое название, совершив успешную посадку в районе кратера Езеро.
Эти две фотографии - первые среди множества снимков, которые аппарат, оснащенный 25 камерами и двумя микрофонами, отправит NASA. Цель экспедиции - обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на этой планете.
Место посадки было выбрано не случайно: три миллиарда лет назад кратер Езеро был озером - идеальным местом для зарождения жизни. Эта марсианская миссия займет годы.
Проект NASA был разработан в том числе благодаря европейским технологиям. В оснащении Perseverance необходимыми инструментами участвовали в основном Франция и Испания.
Приземления марсохода с нетерпением ожидали и в отдаленной боснийской деревне. Кратер, в районе которого совершил посадку Perseverance, был назван именно в честь деревни Езеро, построенной на месте бывшего озера.
Местные жители говорят, что были взволнованы не только из-за названия кратера, но и из-за простого и вечного человеческого любопытства и надежды на то, что ученые наконец найдут доказательства существования жизни за пределами нашей планеты.