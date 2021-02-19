В баре Севильи обнаружили баню XII века

Остатки великолепно украшенной мавританской бани XII века с изысканными фресками были обнаружены в одном из баров в самом сердце испанской Севильи во время ремонтных работ за слоем старой штукатурки на сводчатом потолке. Это открытие подтвердили археологи.

По их словам, в хаммаме, построенном во времена халифата Альмохадов, сохранилось больше элементов орнамента, чем во всех обнаруженных ранее банях на Пиренейском полуострове.

Антонио Кастро, совладелец бара Giralda: "Для нас, владельцев, это был приятный сюрприз. Ну, конечно, потребовались разного рода усилия, как вы можете себе представить, потому что это дорого. Но мы гордимся тем, где мы находимся и что нашли. Мы очень довольны".

Благодарны владельцы и архитектору Висенте Траверу, который в начале 1920-х годов сохранил это старинное здание, преобразовав его в гостиницу и бар. Ожидается, что пивная Хиральда вновь откроет свои двери уже через две-три недели. И его хозяева с нетерпением ждут начала новой главы истории этого места, надеясь, что их бар-хаммам 12 века привлечет еще больше гостей.