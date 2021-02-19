Беларусь: санкции за репрессии

CША расширили санкции в отношении граждан Беларуси. Санкционный список пополнился именами 43 чиновников, судей, глав и сотрудников силовых структур. Им запрещён въезд в Штаты.

"Визовые ограничения, введённые госдепом, действуют для 109 человек за их участие в фальсификациях на выборах 9 августа и репрессиях в Беларуси. Белорусский народ заслуживает проведения свободных и справедливых выборов", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Решение было принято после того, как в четверг в Минске был вынесен приговор двум журналисткам телеканала "Белсат", которые вели прямую трансляцию с акций протеста.

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова получили два года колонии по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный поорядок.

Сергей Зикрацкий, адвокат Екатерины Андреевой:

"Это абсурдная ситуация, потому что журналисты просто освещали акцию протеста. Мы все видели это в СМИ. Те фразы, которые были положены в основу этих обвинений, - это фразы, которыми журналист просто описывает то, что происходит на улице".

Правозащитники признали Екатерину и Дарью политзаключенными.

В этом списке также значится Виктор Бабарико, который считался главным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах. Бывшего главу Белгазпромбанка до них так и не допустили, арестовав по обвинению в коррупции.

Судебный процесс идёт со среды. Бабарико грозит до 15 лет тюрьмы. Сторонники экс-банкира называют дело сфабрикованным и политическим.