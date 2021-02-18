Новым главой оргкомитета "Токио-2020" стала Сэйко Хасимото

Новым главой оргкомитета "Токио-2020" стала женщина - бывший министр Сэйко Хасимото. Ранее этот пост покинул Ёсиро Мори, оказавшийся в центре скандала из-за своих сексистких высказываний о работницах спортивных комитетов и федераций.

"Я заступаю на эту очень непростую должность и собираюсь с духом. Я не буду жалеть своих сил, чтобы добиться успешного проведения игр в Токио. Это главное, почему я здесь сегодно стою", - заявила она.

56-летняя Хасимото - одна из немногих спортсменок в мире, принявших участие в семи Олимпиадах и более. Всего за 12 лет она выступила на четырех из них как конькобежка (бронзовый призёр зимних Игр 1992 года в Альбервиле) и еще на трех - в качестве велогонщицы. Сегодня она возглавляет Союз конькобежцев.

Хасимото известна и благодаря своей политической карьере: член Палаты советников Японии, с 2019 года она еще и занимала одновременно два поста в действующем правительстве, будучи министром по вопросам гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, а также отвественным за проведение Олимпийских и Паралимпийских игры в столице.

За отставку Мори ранее выступил ряд спонсоров Игр. В знак протеста отказались работать около 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня. Мори принес извинения и отказался от поста, заявив, что его руководство не может стать преградой для проведения Олимпиады.