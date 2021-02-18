Алексей Навальный стал самым упоминаемым политиком в соцсетях. В то время как за прошедший месяц имя президента РФ Владимира Путина появилось в 9,5 млн постах на различных платформах рунета, имя оппозиционера отметили свыше 10,7 млн пользователей. Такими данными делится сетевое издание "Открытые медиа" со ссылкой на "Медиалогию".

В пятерку самых упоминаемых политиков также вошли премьер-министр Михаил Мишустин (235 тысяч), Владимир Жириновский (229 тысяч) и Геннадий Зюганов (219 тысяч).

В исследовании учитывались посты в таких соцсетях, как Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, Twitter, YouTube, "Вконтакте", "Одноклассники", а также в различных блогах и на форумах. Так, последней акции в поддержку Навального "Любовь сильнее страха" их пользователи посвятили 146,2 тысячи сообщений.

акция "Любовь сильнее страха" AP Photo

По итогам 2020 года, Навальный оказался на второй строчке по популярности в соцсетях (18 млн упоминаний) после Путина (свыше 96 млн). Больше всего об оппозиционере писали после известия о его отравлении.

Впервые имя Навального и среди наиболее часто цитируемых на федеральных каналах. Если ранее о нем упоминали в среднем несколько десятков раз в месяц, с выходом фильма "Дворец для Путина. История самой большой взятки", арестом политика и массовыми акциями протеста в его поддержку, данные показатели резко возросли. С 17 января по 16 февраля о нем упомянули 447 раз. Путин по-прежнему на первом месте - его имя прозвучало 1397 раз.