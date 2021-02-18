Успешная посадка Perseverance на Марсе

Американский марсоход Perseverance совершил успешную посадку в северном полушарии Красной планеты в районе кратера Йезеро. Прямая трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Аппарат уже передал первый снимок с Марса. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на этой планете.

Комментирует корреспондент Euronews Джереми Уилкс: "Впервые на Марс направлена миссия, идея которой заключается в поисках признаков жизни. В ходе предыдущих миссий исследовали пытались узнать, могла ли планета быть обитаемой, Марса оказался и очень интересный маленький вертолет, все надеются, что он сможет летать. Он там не для научных исследований, а для того, чтобы показать, можно ли летать в атмосфере Марса. И в будущем астронавта могут использовать эту технологию для своих исследований вокруг Марса".

Эксперты отмечают, что в марсианской атмосфере летать проблематично, поскольку она является крайне разрежённой по сравнению с земной. Марсоход должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров, но материал будет доставлен на земле только в 30-х годах.