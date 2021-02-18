Политический кризис в Грузии

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула главу Минобороны Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры после того, как с поста ушел Георгий Гахария.

Он подал в отставку, заявив о своих разногласиях с правящей командой относительно попыток властей задержать главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия.

Гарибашвили обещает как можно скорее навести порядок:."Мы очень скоро восстановим порядок и равновесие, необходимые стране для нормального в рамках Конституции функционирования". — заявил он.

После отставки премьера в МВД заявили о временной приостановке процедуры задержания Неки Мелия. Гарибашвили уже занимал пост премьера республики более 5 лет назад. Утверждение его кандидатуры должно состояться в парламенте в течение ближайших двух недель в оппозиции считают его выдвижение "наихудшим выбором" правящей партии.

"Вся оппозиция, основные оппозиционные парии уже с первого ноября требуют проведения досрочных выборов. В Грузии происходит серьезный политический кризис, а также экономический кризис и пандемия, но, к сожалению, правящая партия этого не признает", — заявила в интервью телеканалу Euronews Хатия Деканоидзе, оппозиционный политик и бывший министр образования Грузии.

Нику Мелия обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках в июне 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. Он заявил, что считает дело политически мотивированным и не собирается исполнять решение суда.