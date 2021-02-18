Чешский оссуарий ищет спонсоров

Костница при кладбищенском костёле Всех Святых в чешском Седлеце - одна из самых уникальных в мире. Ее интерьер полностью отделан человеческими черепами и костями. Для его оформления было использовано около 60 тысяч человеческих скелетов.

Большинство этих людей умерло во времена эпидемии чумы в 14 веке. Тогда места на кладбищенской территории стало не хватать и было принято решение построить здесь же церковь с усыпальницей - так называемым костехранилищем. Кости извлекались из старых могил. Через некоторое время место закончилось и в костнице, и тогда один из старых монахов бережно сложил останки в четыре огромные пирамиды.

А в 1870 году резчик по дереву Франтишек Ринт создал из скопившихся костей внутреннее убранство костела. Оссуарий - это своеобразная дань уважения смерти и исторической памяти местных жителей, напоминание о бренности и быстротечности человеческой жизни.

Шесть лет назад началась реставрация здания после того, как оно пришло в упадок, а оставшиеся кости, находившиеся в основном внутри пирамид, начали разрушаться.

Строитель Петр Цичварек: "Нам нужно построить деревянную основу пирамиды и установить перекрытия из костных останков".

Это место было очень популярным туристическим направлением, которое ежегодно посещали полмиллиона человек. Парадоксально, но очередная пандемия снова влияет на судьбу оссуария. Из-за карантинных ограничений поток туристов резко остановился, а вместе с этим перестали поступать средства на реконструкцию.

Пресс-секретарь оссуария Радка Крейчи: "Деньги исчезают очень быстро, поэтому, даже если мы не хотели использовать какую-либо финансовую помощь или гранты, нам приходится их просить. И мы также рассчитываем на помощь Евросоюза".

Чтобы закончить реконструкцию церкви, необходимо демонтировать три другие пирамиды, очистить и обработать кости и черепа и положить их обратно, чтобы они могли прослужить еще много веков.

Иржи Скацел, Euronews: "Основная задача прихода сейчас - найти достаточно денег, чтобы восстановить и сохранить наследие редкого склепа ".