Круизные лайнеры пережидают шторм пандемии на Кипре

Вот уже девять месяцев у берегов небольшой рыбацкой деревни Мони, что на Кипре, близ южного порта Лимасола, пришвартованы шесть круизных лайнеров.

Здесь они пережидают шторм пандемии, которая парализовала индустрию морских перевозок. Власти островного государства поспешили ввести локдаун в марте прошлого года, но вскоре открыли свои воды для круизных судов, в том числе компании Carnival, предложив им услуги по дозаправке, необходимое оборудование и якорную стоянку. Небезвозмездно.

Панайотис Агатоклеус, начальник порта Лимасола: "Их нахождение в нашем порту экономически выгодно кипрскому рынку. Поскольку мы предлагаем им трансфер судов, смену экипажа, бункеровку и все сопутствующие услуги, которые нужны судам для того, чтобы находиться в режиме ожидания, пока круизная индустрия не возобновит свою деятельность, как ожидается, - к лету 2021 года".

Обычно в межсезонье Carnival ставит свои лайнеры на якорь в Австралии или Америке. Теперь же - в казну Кипра ежемесячно поступает около 120 тысяч евро - и это только плата за стоянку.

Хорошее подспорье для страны, экономика которой серьёзно пострадала от санитарного кризиса. Туризм в ней - основная сфера и один из главных источников дохода. После рекордного по посещению туристов 2019-го Кипр пережил один из худших в истории - год 2020: число отдыхающих на острове снизилось с четырёх миллионов до 650 тысяч.