Лагерь "Липа" на контроле у Еврокомиссии

Палатки с обогревателями, раздача продуктов питания - условия проживания в лагере для беженцев "Липа" на северо-западе Боснии и Герцеговины несколько улучшились.

После того, как он сгорел в декабре прошлого года, его обитатели были вынуждены скитаться по окрестностям без еды, воды и крыши над головой. Что побудило Брюссель вмешаться в ситуацию и оказать давление на местные власти.

"Сейчас нам живётся лучше, чем раньше, потому что здесь есть палатки. Если похолодает, то с обогревателем мы справимся", - говорит этот мужчина, приехавший из Афганистана.

В рамках своего визита в Боснию и Герцеговину лагерь "Липа" посетила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Она отметила улучшение ситуации, но выразила разочарование тем, что местные власти не могут обеспечить мигрантов "достойным" жильём.

Около тысячи находящихся там человек до сих пор не имеют доступа к медпомощи. Растёт число заболеваний связанных с антисанитарией из-за отсутствия проточной воды.

Ежедневный поток мигрантов в Боснию и Герцеговину не иссякает - через неё они стремятся попасть в Хорватию, чтобы затем добраться до Западной Европы.