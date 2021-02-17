Йезеро на Земле и Марсе

Жители деревни Йезеро, расположенной в сербской части Боснии и Гецеговины, готовятся стать свидетелями исторического собыятия — в четверг марсоход Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства должен совершить посадку на кратере, получившим название в честь этого населенного пункта .

"Когда в 2019 году мне прислали письмо о том, что кратер будет носить имя нашей деревни, оно меня позабавило, — рассказывает мэр Снежана Ружичич. — Я подумала, что это фейкньюс. У местных жителей была разная реакция, кто-то подумал, что это отличная идея, а другие смеялись, говорили — наш мэр нас отвезет нас на Марс".

Ученые полагают, что когда-то в марсианском кратере Йезеро шириной 45 километров находилось озеро, питаемое рекой — такое же как и в деревне на Земле.

Ракета-носитель Atlas V ("Атлас-5") с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Аппарат Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров, но материал будет доставлен на нашу планету только в 2030-х годах. Исследователи уверены, что это единственный способ узнать о возможном существовании жизни на Марсе три-четыре млрд лет назад.

"Наше путешествие началось с обнаружения следов воды, чтобы понять, могли ли эта планета быть обитаемой, — говорит Томас Цурбухен, руководитель научного подразделения NASA. — Затем мы обнаружили сложные химические соединения, а сегодня мы приближаемся к наступлению новой эры, доставке образцов. Эта амбициозная цель существовала в научном сообществе на протяжении десятилетий".

А жители деревни Йезеро надеются, что эта космическая экспедиция привлечет к ним внимание мира и будет способствовать развитию региона, до сих пор не восстановившегося после войны 1990-х годов.