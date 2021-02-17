Снегопады, аномальные холода и шквалистый ветер - настоящий зимний шторм прошёлся по югу США. Он унёс жизни по меньшей мере 20 человек.

-35 по Цельсию — в Линкольне, -34 — в Гастингсе — в десятках городов побиты температурные рекорды.

Из-за непогоды и резкого скачка энергопотребления обесточенными оказались жилые дома и предприятия в Техасе. Президент Джо Байден объявил в штате чрезвычайную ситуацию.

Всего без электричества остаются свыше 3,5 миллиона американцев.

Число жертв непогоды — по разным данным от 20 до 25 человек. Причины их гибели — в основном обморожение, ДТП, отравление уграным газом. В Хьюстоне в пожаре погибла целая семья, пытавшаяся согреться у неисправного камина.

А на Северную Каролину накануне обрушился торнадо, застав врасплох местных жителей. Стихия унесла жизни трёх человек, оставив после себя разрушенные, затопленные дома.